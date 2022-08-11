Самые свежие новости к этому часу: - Взят под стражу. Жаркий спор с полицейскими может...

Самые свежие новости к этому часу:- Взят под стражу."Жаркий" спор с полицейскими может обернуться пятью годами тюрьмы. Правоохранители задержали дебошира с Соборной площади.- "Пульсар" не дремлет.За нарушение правил владимирских водителей накажут рублём. В регионе тестируют новые комплексы фотовидеофиксации.- Праздник спорта.И насыщенная программа ко Дню физкультурника. Какие развлечения и состязания ждут владимирцев?