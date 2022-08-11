Контрафактный товар мужчина приобрёл в Москве.

В Кольчугино бизнесмен оштрафован на 100 тысяч рублей за торговлю поддельными сигаретами. Табак реализовывался без акцизных марок.В феврале фигурант купил в Москве более 1600 немаркированных пачек сигарет на общую сумму свыше 190 тысяч рублей. Мужчина перевёз партию в Кольчугино, где продавал «левый» товар в своём магазине. Вскоре точку накрыли полицейские.Предприниматель сознался в совершении преступления. Городской суд назначил коммерсанту штраф - 100 тысяч рублей. ​​​​​​​