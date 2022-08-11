Сумма составила 20 тысяч рублей.

Во Владимире 40-летняя пассажирка украла у кондуктора автобуса мобильный телефон. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.Инцидент произошел еще минувшей зимой. Женщина ехала в общественном транспорте и заметила гаджет на сидении сотрудника. Сам кондуктора находился в другом конце салона. Тогда пассажирка взяла телефон и вышла на ближайшей остановке. Свидетелей не было.Женщина не включала гаджет до июля, зная о возможности выследить устройство. Затем она начала пользоваться телефоном. Так на нее вышли полицейские.Местная жительница во всем призналась. В отношении нее возбудили уголовное дело.