Горьковская железная дорога предупреждает, что с 13 по 24 августа существенно изменится движение...

Горьковская железная дорога предупреждает, что с 13 по 24 августа существенно изменится движение пригородных поездов по линии «Москва — Казань». В этот период в Нижегородской области будут проводиться плановые работы по капитальному ремонту 1 пути разъезда 408 км. Ремонт пути будет производиться в технологические «окна» продолжительностью 8 и 12 часов. На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям.В связи с этим с 13 по 24 августа вносятся корректировки в расписание пригородных поездов. Во Владимирской области изменение коснулось поездов "Арзамас-2 – Муром" и "Муром – Вековка". Некоторые электропоезда будут временно выведены из графика, у других изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок на маршруте.Горьковская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.Фото https://www.pxfuel.com/