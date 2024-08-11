Загадочную гостью обнаружили у себя дома жильцы одной из квартир Владимира. Под потолком висела пушистая летучая мышка. Владимирцы, не зная, что с ней делать, позвонили в Госохотинспекцию. На

Загадочную гостью обнаружили у себя дома жильцы одной из квартир Владимира. Под потолком висела пушистая летучая мышка. Владимирцы, не зная, что с ней делать, позвонили в Госохотинспекцию. На помощь приехал охотничий инспектор. Он аккуратно поймал мышь и выпустил ее в природную среду. В пресс-службе Госохотинспекции рассказали несколько интересных фактов о летучих мышах. Большинство из них