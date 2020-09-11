Для большинства людей все стаканы одинаковые. Но специалист никогда не спутает, например, стакан для воды и стакан для вина.

11 сентября – День граненого стакана. В Музее хрусталя имени Мальцовых в Гусь-Хрустальном в День стекольщика и граненого стакана проходит выставка гусевского хрусталя и тех самых граненых стаканов, дизайн которых разработала знаменитый советский скульптор - Вера Мухина. На выставке представлены разновидности стаканов от разных производителей.Для большинства людей все стаканы одинаковые. Но специалист никогда не спутает, например, стакан для воды и стакан для вина, рассказывает хранитель коллекции Алла Чуканова.Алла Чуканова, сотрудник Музея хрусталя им. Мальцовых: «Посмотрите вот стакан для сока. У него боле широкий ободок, уже 20 граней, это тоже советского времени стакан. Вот такой стаканчик, тоже с гладким ободком, для вина предназначен. Маленький, в таком стаканчике в советское время часто, бабушки семечки продавали на улицах, если кто-то помнит».По легенде, первый граненый стакан в России выдул владимирский мастер Ефим Смолин. Он презентовал его Петру Первому. Стакан вышел очень прочным, при падении не катился и соответственно реже падал со стола. Создателем советского граненого стакана считают скульптора Веру Мухину. В 1943 году на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном выпустили первую партию.Граненый стакан стал одним из символов советской эпохи. И служил он не только по прямому назначению, но был еще и мерником, формой для вареников и пельменей и много чем другим.Алла Чуканова, сотрудник Музея хрусталя им. Мальцовых: «Решено было наладить массовый выпуск этих стаканов в Гусь Хрустальном именно. Стаканы делались здесь и раньше,и был большой опыт такого рода и была мощная производственная база, специалисты которые знали как это делается».Каждый год 11 сентября в Музее Хрусталя имени Мальцовых открывают особую экспозицию. Здесь - вся история гранёного стакана. Любовь Королёва сейчас гостит в Гусь-Хрустальном у родственников. Раньше часто получала сувениры с Хрустального завода, а сейчас приехала сама.Любовь Королева: «Нам привозили очень много вещей с Гусь-Хрустального и очень хотелось бы посмотреть историю этого завода, где делали такой красивый хрусталь, который у нас стоит в серванте».Сегодня граненые стаканы заказывают кафе, стилизованные под советские общепиты, их собирают коллекционеры. Но, как это уже бывало раньше, через некоторое время они вновь могут войти в моду.Карина Оганесян, Семен Карпов«Вести-Владимир»