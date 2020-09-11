Во Владимирском областном суде рассмотрят дело жителя Петушинского района. Он обвиняется в убийстве 2-х девушек. Трагедия произошла летом прошлого года. Тогда в области несколько дней

Во Владимирском областном суде рассмотрят дело жителя Петушинского района. Он обвиняется в убийстве 2-х девушек. Трагедия произошла летом прошлого года. Тогда в области несколько дней искали 26-летнюю жительницу Петушинского района и ее 16-летнюю приятельницу. Девушки пошли в ночной клуб, но оттуда не вернулись. Как позже установило следствие, из заведения их забрал знакомый, с которым девушки