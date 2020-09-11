Более 4 миллиардов из этой суммы пойдёт на улучшение дорожной сети в населенных пунктах в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Правительство России выделит пятый транш на развитие сети автомобильных дорог в регионах на общую сумму 4,5 миллиарда рублей,сообщает ."Сегодня выделим уже пятый транш на эти цели на общую сумму свыше 4,5 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.Он отметил, что более 4 миллиардов из этой суммы пойдёт на улучшение дорожной сети в городах и населенных пунктах в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"."За счёт федеральной поддержки планируется ускорить строительство автомобильных дорог в республике Марий Эл и Владимирской области, а также мостового перехода "Фрунзенский" в Самаре, привести в нормативное состояние почти 160 километров трасс в Карелии, Краснодарском крае и Пензенской области, продолжить реконструкцию участков в республиках Коми, Ингушетия", - уточнил премьер.