С 11 по 20 сентября примите участие в онлайн голосовании, чтобы выбрать лучших участковых уполномоченных полиции районных отделов полиции.

С 11 по 20 сентября во Владимирской области проходит первый этап Всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый". В 2020 году конкурс проводится в юбилейный десятый раз. Лучшего участкового граждане традиционно выбирают посредством онлайн-голосования.Территориальные органы внутренних дел на районном уровне представили своих лучших кандидатов, каждый из которых достоин звания «Народного».Ознакомиться с анкетами участников первого этапа конкурса и проголосовать можно по этой ссылкеИтоги онлайн-голосования будут размещены в новостной ленте сайта УМВД России по Владимирской области 21 сентября текущего года. Победители первого этапа конкурса примут участие во втором - региональном - онлайн-голосовании, которое состоится в октябре текущего года.