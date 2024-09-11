Перцовый баллончик в лицо за то, что подрезал. На улице Мира в процессе дорожного конфликта водитель 8-го троллейбуса прыснула слезоточивым газом в мужчину, управляющим маршруткой.

Перцовый баллончик в лицо за то, что подрезал. На улице Мира в процессе дорожного конфликта водитель 8-го троллейбуса прыснула слезоточивым газом в мужчину, управляющим маршруткой. Информация об этом появилась в социальных сетях вечером 10 сентября. Автор одной из публикаций – супруга пострадавшего водителя 5-го автобуса. Женщина рассказала «Шестому каналу»: конфликт завязался во время движения –