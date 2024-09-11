Оба руководителя обладают значительным опытом работы в сфере юриспруденции.

В Судогодском и Муромском районах Владимирской области назначены новые прокуроры. Руслан Сергеевич Аннаев и Владимир Сергеевич Мановец приступили к исполнению своих обязанностей с 9 сентября 2024 года.Как сообщает прокуратура регионального ведомства, оба руководителя обладают значительным опытом работы в сфере юриспруденции и уже успели заслужить доверие в органах прокуратуры Владимирской области. Недавно также назначен новый прокурор Собинского района - старший советник юстиции Коновалов Виктор Андреевич.Напомним, ранее мы писали, что