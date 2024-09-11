Старт сезону дал вечер мировых звезд академической музыки - на сцену вышли российский бас Ильдар Абдразаков и мексиканский тенор Рамон Варгас в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина.

А следом, обещая яркий событийный сезон, гендиректор Большого театра России, художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев и гендиректор концертного зала "Зарядье" Иван Рудин подписали соглашение о сотрудничестве между двумя институциями.Для нашей культурной жизни это абсолютно новая форма творческого взаимодействия. В рамках соглашения стороны анонсируют стремление развивать и укреплять сотрудничество в области российской культуры, создавать оригинальные совместные проекты. Хотя и прежде, нельзя не заметить, коллективы, вверенные Валерию Гергиеву, регулярно выступали в "Зарядье". Но теперь, надо полагать, изменятся организационно-финансовые условия дружбы."В истории нашего зала многие яркие события связаны с маэстро Валерием Гергиевым. За шесть лет концертной деятельности зала "Зарядье" коллектив Мариинского театра представил здесь самые разнообразные программы: симфонические, оперные, балетные", - подчеркнул Иван Рудин.Валерий Гергиев заметил: "Зал "Зарядье" с момента своего основания занял центральное место в концертной жизни Москвы и России... Выступление Симфонического оркестра Большого театра весной 2024 года стало началом наших партнерских отношений с залом. Сегодня мы расширяем творческие горизонты. Уверен, что это начало большого совместного пути".Мощь личности Валерия Гергиева не позволяет сомневаться, что сотрудничество будет интенсивным. Но пока никакие конкретные очертания данной коллаборации не обозначены. Маэстро лишь заметил, что начата работа над "Вильгельмом Теллем". И эта эпическая опера Россини, которая не идет ни в одном российском театре, действительно станет абсолютно эксклюзивным событием. Особенно будет классно, если удастся пригласить лучших исполнителей, таких как, например, Дмитрий Корчак, который в этом году блистал в титанической теноровой партии в этой опере на подмостках легендарного театра "Ла Скала"…Тем более что начало сезона оказалось красивым и событийным. Ильдар Абдразаков и Рамон Варгас не только певцы с мировой репутацией, но и старинные друзья, несмотря на то что, когда звезда российского баса только всходила на оперном небосклоне, слава мексиканского тенора была уже в зените. И атмосфера концерта с первых аккордов сложилась не пафосная, как часто происходит, когда на одной сцене встречаются именитые солисты, а очень доверительная и даже трогательная.Программа концерта не таила в себе в себе никаких специальных сюрпризов. Сделав беспроигрышную ставку на бесспорные хиты и шлягеры - звучали фрагменты из опер "Фауст", "Вертер", "Сельская честь", "Луиза Миллер", "Дон Карлос", "Кармен", "Севильский цирюльник", "Дон Жуан", "Любовный напиток", "Тоска", "Искатели жемчуга" - мексиканский гость на бис исполнил арию Ленского из оперы "Евгений Онегин". Сделал это очень чувственно и глубинно, пробуждая в памяти знаменитую постановку самой популярной оперы Чайковского на сцене нью-йоркской "Метрополитен" в 2007 году, в том спектакле Роберта Карсена, когда вместе с Варгасом блистали Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский, а за дирижерским пультом стоял Валерий Гергиев…Сегодня Рамон Варгас, конечно, поет по-другому, не делая вид, что ему удалось обмануть время. Но делает это очень благородно и трепетно, с истинной притягательностью настоящего романтического героя.Ильдар Абдразаков, наоборот, сегодня находится в самом расцвете своих вокальных и творческих сил. И певец порой даже немного бравирует этим, легко и виртуозно позволяя себе соединять в одном концерте репертуар и баса, и баритона. Отчего в одном вечере ныне соседствовали Мефистофель и Зурга, Эскамильо и Филипп… И все получалось безоговорочно роскошно. Воистину - "какое блаженство знать, что я совершенство, знать, что я - идеал!".Кстати, через несколько дней Ильдар Абдразаков в тандеме с выдающимся итальянским дирижером Риккардо Мути будут исполнять титульную партию в опере Верди "Аттила" в лучших залах Японии.В новом сезоне "Зарядье" часто планирует пригашать знаменитых оперных певцов. Так, уже 18 октября в концертном исполнении оперы Беллини "Норма" выступят сопрано Ольга Перетятько и тенор аргентинский Марсело Альварес, а сольные концерты дадут сопрано Елена Стихина (29 октября) и Суми Чо из Южной Кореи (10 ноября). Так что выбор у публики предполагается разнообразный и интригующий.