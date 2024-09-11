Больше 50 экспонатов в виде разных организмов геологических эпох. Реконструкции черепов тираннозавра и трицератопса длиной 1,2 метра, а также другие представители Котельничской фауны –

Больше 50 экспонатов в виде разных организмов геологических эпох. Реконструкции черепов тираннозавра и трицератопса длиной 1,2 метра, а также другие представители Котельничской фауны – посмотреть на многообразие древнего животного мира можно будет в Музее природы. Выставка «Древняя жизнь» – выездной проект Вятского палеонтологического музея. Экспозиция охватывает временной интервал в 500 миллионов лет. Посетители смогут узнать,