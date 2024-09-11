«Котел нагревает воду, и при сгорании природного газа дымовые газы выходят в атмосферу, после чего уже нагретая вода по трубопроводу поступает в теплообменники. Здесь у нас теплообменник по

«Котел нагревает воду, и при сгорании природного газа дымовые газы выходят в атмосферу, после чего уже нагретая вода по трубопроводу поступает в теплообменники. Здесь у нас теплообменник по отоплению, который сейчас пока отключен», – начальник района котельных рассказывает про работу нового российского оборудования в котельной. Начальник района котельных рассказывает про работу нового российского оборудования в