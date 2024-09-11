Заболеваемость ОРВИ и ковидом значительно увеличилась с наступлением осени. Так, со 2 по 8 сентября (36 неделя) заболевших ОРВИ стало больше на 12,7%, а коронавирусом – аж на 80% (показатель на 100 000).

Заболеваемость ОРВИ и ковидом значительно увеличилась с наступлением осени. Так, со 2 по 8 сентября (36 неделя) заболевших ОРВИ стало больше на 12,7%, а коронавирусом – аж на 80% (показатель на 100 000). Об этом сообщили в пресс-службе минздрава. В больницы Владимирской области обратилось 6 246 человека, а больницы Владимира – 2 037. По сравнению