Заболеваемость ОРВИ и ковидом значительно увеличилась с наступлением осени. Так, со 2 по 8 сентября (36 неделя) заболевших ОРВИ стало больше на 12,7%, а коронавирусом – аж на 80% (показатель на 100 000).
<a href="https://33live.ru/novosti/11-09-2024-zabolevaemost-orvi-vo-vladimirskoj-oblasti-vyrosla-na-127-kovidom-na-80.html" target="_blank">Заболеваемость ОРВИ во Владимирской области выросла на 12,7%, ковидом – на 80%</a> - Заболеваемость ОРВИ и ковидом значительно увеличилась с наступлением осени. Так, со 2 по 8 сентября (36 неделя) заболевших ОРВИ стало больше на 12,7%, а коронавирусом – аж на 80% (показатель на 100 000).
[url=https://33live.ru/novosti/11-09-2024-zabolevaemost-orvi-vo-vladimirskoj-oblasti-vyrosla-na-127-kovidom-na-80.html]Заболеваемость ОРВИ во Владимирской области выросла на 12,7%, ковидом – на 80%[/url] - Заболеваемость ОРВИ и ковидом значительно увеличилась с наступлением осени. Так, со 2 по 8 сентября (36 неделя) заболевших ОРВИ стало больше на 12,7%, а коронавирусом – аж на 80% (показатель на 100 000).