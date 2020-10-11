Никологорский аграрно-промышленный колледж получил гранд в размере 41,5 миллиона рублей.

Никологорский аграрно-промышленный колледж вошел в число победителей конкурса по направлению «Сельское хозяйство», проводимого в рамках национального проекта «Образование». Колледж получил гранд в размере 41,5 миллиона рублей. Деньги пойдут на переоборудование мастерских и учебных мест по стандартам «WorldSkills». Кроме этого в колледже появятся и новое направление-ветеринария. Ожидается, что в следующем году колледж сможет набрать как минимум 25 студентов, которые в дальнейшем могут стать ветеринарами, сообщают «Вязникирф».