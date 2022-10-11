На личном контроле главы региона все вопросы, касающиеся частичной мобилизации. В их числе - не...

На личном контроле главы региона все вопросы, касающиеся частичной мобилизации. В их числе - не только обеспечение призывников необходимой экипировкой и продуктами питания, но и вопросы материальной поддержки. По словам губернатора Александра Авдеева, все призванные резервисты из Владимирской области уже на этой неделе получат единовременные выплаты в размере ста тысяч рублей. В дальнейшем мобилизованным будет начисляться фиксированное довольствие по армейским стандартам. Центры поддержки семей мобилизованных действуют не только во Владимире. Они открыты в Александровском, Гороховецком и Киржачском районах. За помощью туда может обратиться каждый.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мы видим, как ситуация меняется к лучшему. Если в первую неделю была какая-то растерянность и отсутствие управляющих, командных воздействий, то сейчас ситуация выравнивается. Будем и дальше продолжать поддерживать наших мобилизованных и их семьи.