Прокуратурой Киржачского района установлено, что в рамках реализации национального проекта...

Прокуратурой Киржачского района установлено, что в рамках реализации национального проекта «Образование» федерального проекта «Современная школа» МКОУ «Горкинская СОШ» заключен договор на поставку компьютерного оборудования.Согласно счет-фактурам от 14.04.2022 и от 18.10.2021 техника, предусмотренная указанным договором, поставлено в полном объеме. Компьютеры используется образовательным учреждением в рамках реализации образовательных программ по учебным предметам, «Физика», «Информатика», в рамках дополнительного образования, проектной и внеурочной деятельности.Однако в ходе надзорных мероприятий выявлены факты недостаточно эффективного использования МКОУ «Горкинская СОШ» указанного оборудования, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Так, на момент проверки 10 ноутбуков Lenovo V15 GEN2 ALC из 26 поставленных находились в запакованном состоянии, 1 из ноутбуков находится в запакованной коробке в кабинете директора школы.По фактам выявленных нарушений, прокуратурой района в адрес руководителя МКОУ «Горкинская СОШ» внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере реализации национального проекта «Образование».Устранение нарушений находится на контроле прокурора района.Фото https://www.pxfuel.com