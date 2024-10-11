Большегруз с продуктами первой необходимости — пятью тоннами гречневой крупы, чаем и кондитерскими изделиями — уже прибыл на место.

Депутат Госдумы от Владимирской области (фракция «Единая Россия») Алексей Говырин организовал сбор и доставку гуманитарного груза в Белгород. Большегруз с продуктами первой необходимости — пятью тоннами гречневой крупы, чаем и кондитерскими изделиями — уже прибыл на место.В гуманитарной акции приняли участие неравнодушные жители региона-33, предприниматели и Владимирское региональное отделение и местное отделение партии «Единая Россия» в Петушинском районе.- Хочу отметить, что помощь приграничью оказывается постоянно — мы своих не бросаем, — рассказал Алексей Говырин в своем . — Например, только за эту неделю «Единая Россия» доставила в распределительный центр в Белгороде около 40 тонн гуманитарной помощи — консервы, муку, масло, крупы, бытовую химию.В распределительном центре Белгорода волонтеры сформируют 5000 продуктовых наборов для жителей приграничных территорий и освобожденных населенных пунктов Харьковской области.