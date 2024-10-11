В результате невыполнения сроков подрядчик оштрафован на более чем 3,5 млн рублей.

В поселке Первомайский Ковровского района Владимирской области новый подрядчик приступит к завершению строительства физкультурно-оздоровительного центра. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, проект должен был быть сдан в мае 2024 года, однако предыдущая подрядная организация, ООО «Академия интерьера. Декор», выполнила менее половины работ.Контракт с ней был расторгнут, а на его место пришла компания ООО «Гривна», с которой подписано соглашение 16 сентября. В результате невыполнения сроков подрядчик оштрафован на более чем 3,5 млн рублей и внесен в реестр недобросовестных поставщиков.Напомним, ранее мы писали, что