Поездка на дачу закончилась жестоким убийством. 46-летний житель Москвы убил в лесу у деревни Аленино Киржачского района жену-ровесницу. Супруги ехали из Собинского района (где у них был

Поездка на дачу закончилась жестоким убийством. 46-летний житель Москвы убил в лесу у деревни Аленино Киржачского района жену-ровесницу. Супруги ехали из Собинского района (где у них был дачный дом) в столицу, а в лесу остановились, чтобы поискать грибы. Это было днем 6 октября, рассказали в пресс-службе Следкома области. Во время тихой охоты у мужа с