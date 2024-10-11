В Екатеринбурге появился новый арт-объект. Изображение князя Александра Невского по эскизу художника-монументалиста Кирилла Ведерникова теперь находится по адресу: Университетский переулок, 11.

Как сообщили организаторы фестиваля Стенограффия, проект по переносу образа Александра Невского был анонсирован несколько лет назад, но по не зависящим от них причинам не мог быть претворен в жизнь раньше.На ул. 8 Марта, 13, где сейчас находится первый мурал с Александром Невским, появится работа команды Spektr. В планах вновь создать архитектурную иллюзию в духе советского модернизма. Такая работа сможет гармонично мимикрировать под контекст города и дополнить его.