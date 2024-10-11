В Гусь-Хрустальном районе появилась новая газовая котельная. В деревне Семеновка этот современный объект пошел на нужды местной школы и детского сада. Подключение голубого топлива стало

В Гусь-Хрустальном районе появилась новая газовая котельная. В деревне Семеновка этот современный объект пошел на нужды местной школы и детского сада. Подключение голубого топлива стало возможным после ввода в эксплуатацию в прошлом году межпоселкового газопровода протяженностью почти 50 километров и строительства более 3-х километров распределительных сетей. Открытие котельной состоялось в рамках Петербургского международного газового форума,