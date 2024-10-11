Очередная просрочка обернулась штрафом. В этот раз такое наказание получил подрядчик ООО «Академия интерьера. Декор», который должен был построить в поселке Первомайский Ковровского

Очередная просрочка обернулась штрафом. В этот раз такое наказание получил подрядчик ООО «Академия интерьера. Декор», который должен был построить в поселке Первомайский Ковровского района физкультурно-оздоровительный центр. В пресс-службе прокуратуры рассказали, что контракт между администрацией МО Новосельское и ООО «Академия интерьера. Декор» стоимостью чуть более 151 миллиона был заключен в мае 2023 года. До 31 мая