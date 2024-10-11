У Ларисы Голубкиной нашли страшное заболевание.

У Ларисы Голубкиной нашли страшное заболевание.Журналисты выяснили, что вдова актера Андрея Миронова смертельно больна. Еще 10 лет назад в Германии ей поставили диагноз – болезнь Вальденстрема. Это злокачественное заболевание системы крови. Недуг не лечится, а может приходить в стадию ремиссии. Что и случилось на фоне лечения и химиотерапии.Но в этом году диагноз снова дал о себе знать. Врачи оказались бессильны, и Ларисе Голубкиной был присвоен паллиативный статус. В этом случае медики способны лишь облегчить боль вдовы Миронова.Сейчас 84-летняя актриса прикована к инвалидному креслу. Речь ее сохранилась, а вот слух и зрение пострадали. Артистка находится под постоянным наблюдением врачей, круглосуточно рядом с ней сиделка.Кроме того, звезда "Гусарской баллады" в конце 2020 года упала и сломала шейку бедра. Через полгода она прошла курс реабилитации, но в августе 2023 года ситуация повторилась. Тогда врачи снова наложили ей гипс, и Голубкина рассказывала, что никаких осложнений на фоне падения не получила. Однако из-за плохого самочувствия актриса уже давно не снимается в кино и не выступает на сцене.