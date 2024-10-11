Школы соединят, однако только с ближайшими детскими садами, а именно с №12, 16 и 127.

10 октября вице-мэр Владимира Елена Запруднова опровергла слухи о предстоящем слиянии гимназии №39 и школы №49, которые активно обсуждались в педагогическом и родительском кругах. Она подтвердила, что школы соединят, однако только с ближайшими детскими садами, а именно с №12, 16 и 127.По словам Запрудновой, планируется создать образовательный центр на основе объединенных учреждений. В общей сложности планируется сформировать восемь таких центров в городе. В то же время, мэрия рассматривает возможности объединения других школ: среди них – школы №№ 19 и 26, 5 и 10, 13 и 38, а также 42, 44 и 45.При этом в мэрии отмечают, что ситуации с увольнением педагогов, которые не согласны с новыми условиями, быть не должно – чиновники пообещали вести диалог с ними. Напомним, ранее мы писали, что