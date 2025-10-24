24 октября с 8:00 до 14:00 будет ограничено движение автотранспорта по ул. Большой Московской в районе пересечения с ул. Девической. Сообщили в администрации города Владимира. Дорожные службы

24 октября с 8:00 до 14:00 будет ограничено движение автотранспорта по ул. Большой Московской в районе пересечения с ул. Девической. Сообщили в администрации города Владимира. Дорожные службы будут проводить работы по устройству искусственных неровностей. Водителям необходимо заранее планировать свой маршрут. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!