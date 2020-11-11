Открытие производства посетили глава региона Владимир Сипягин и его зам Александр Ремига.

Ранее мы уже рассказывали, что 10 ноября в Камешкове запланировано открытие мясоперерабатывающего предприятия, на котором будут трудиться более 300 человек. Объём инвестиций в проект составляет около 1 млрд рублей, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.В открытии производства приняли участие руководители региона и вице-президент компании «Владимирский стандарт» Павел Антов.Главе региона Владимиру Сипягину показали участки фасовки мясопродуктов, термической обработки, а также осадочную и остывочную камеры.«Мы хотим стать градообразующим предприятием Камешковского района. Есть планы по расширению своего присутствия на всех территориях области», – отметил Павел Антов.В 2021 году предприятие планирует завершить первый этап ещё одного инвестпроекта. В Судогодском районе с 2018 года строится распределительный центр.«Будет создано ещё не менее 200 рабочих мест. Центр будет обрабатывать сухую и свежую продукцию, мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, овощи, фрукты, алкоголь. Это поможет местным производителям продвигать свои товары.