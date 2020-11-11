Призывают оплачивать квитанции и передавать показания счетчиков удалённо. Офисы «ЭнергосбыТ Плюс» продолжают работу в штатном режиме с соблюдением всех норм безопасности. Но на фоне

Призывают оплачивать квитанции и передавать показания счетчиков удалённо. Офисы «ЭнергосбыТ Плюс» продолжают работу в штатном режиме с соблюдением всех норм безопасности. Но на фоне ухудшающейся ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, компания призывает клиентов активнее пользоваться онлайн-сервисами. Они позволяют безопасно оплачивать коммунальные услуги, передавать показания счетчиков, а также получать ответы на все вопросы. Денис Никулин,