В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки инфекцию обнаружили у 19 851 человека.
<a href="https://33live.ru/novosti/11-11-2020-koronavirus-v-rossii-za-sutki-vyyavili-198-tysyachi-inficirovannyx.html" target="_blank">Коронавирус в России: за сутки выявили 19,8 тысячи инфицированных</a> - В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки инфекцию обнаружили у 19 851 человека.
[url=https://33live.ru/novosti/11-11-2020-koronavirus-v-rossii-za-sutki-vyyavili-198-tysyachi-inficirovannyx.html]Коронавирус в России: за сутки выявили 19,8 тысячи инфицированных[/url] - В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки инфекцию обнаружили у 19 851 человека.