Для этого им подарили газоанализатор.

Общественная организация по защите прав потребителей во Владимирской области «Народный контроль» запускает проект по проверке соответствия свалок установленным нормам. Для этого общественники уже «вооружились» газоанализатором.Прибор одновременно контролирует уровень концентрации более чем 30 веществ, находящихся в воздухе. При превышении допустимых показателей оборудование просигнализирует об этом.Представители «Народного контроля» отметили, что они озабочены содержанием сероводорода в атмосфере возле мусорных полигонов.Первый населённый пункт, где планируется измерить уровень газов – Александров.Все результаты будут передаваться в надзорные ведомства— Роспотребнадзор, Росприроднадзор, а также департамент природопользования.