На кладбище города Джидда в Саудовской Аравии во время торжественной церемонии в честь очередной годовщины завершения Первой Мировой войны произошел взрыв, передает . Сообщается, что в ..

На кладбище города Джидда в Саудовской Аравии во время торжественной церемонии в честь очередной годовщины завершения Первой Мировой войны произошел взрыв, передает . Сообщается, что в результате инцидента пострадали двое иностранцев, среди которых оказался и сотрудник греческого посольства.Напомним, 11 ноября 2020 года в мире отмечается 102-я годовщина завершения Первой Мировой войны. В этот день в 1918 году между Германией и странами Антанты было заключено перемирие. России среди стран-победительниц не оказалось, поскольку за несколько месяцев до этого – 3 марта 1918 года – советское руководство подписало сепаратный мир с Центральными державами.