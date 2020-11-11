Зловонный запах - проблема, которая объединяет практически всех жителей Доброго. Он ощущается даже в автомобиле с закрытыми окнами.

Уже пару десятилетий жителям и гостям Доброго во Владимире приходится терпеть смрадный запах очистных сооружений. Ситуация усугубляется, когда ветер дует в сторону микрорайона. С чем только не связывают это люди. Но только ли ветер виноват, и можно ли запереть запах на замок? - ответы в сюжете Любови Истратовой.Зловонный запах - проблема, которая объединяет практически всех жителей Доброго. Он ощущается даже в автомобиле с закрытыми окнами. Как рассказывают местные, особенно остро амбре беспокоит работников Химзавода и жителей улиц Погодина, Суворова и Жуковского.Елена Скрипалева, жительница Владимира:- Запах? Да, часто! Я вот в заводе управления работаю, очень часто запах там.- Ну вот вы знаете, я работаю уже 17 лет и запах этот постоянный.Анна Журавлева, жительница Владимира:- Да, работаю на ТЕЦ.- Расскажите, пожалуйста, от ТЕЦ запах идёт?- Нет, нет это от очистных скорей всего.- Вам самим мешает?- Ну иногда неприятно, иногда сильный запах.- А как давно?- Сколько вот я работаю, постоянно.Роман Жуков, житель Владимира:- Запах канализации?-Да.- Да! Постоянно! Здесь у химзавода постоянный запах.-А давно, не знаете?-Ой да сколько вот себя помню.- Надоел уже запах?-Да конечно, конечно! Не то слово надоел, а люди, которые здесь живут на горе, не знаю, как они вообще там живут. Может уже просто принюхались? А так конечно надоел, это же невозможно. И на работе тут на химзаводе тоже невозможно.Ситуация не меняется десятилетиями, но сейчас вопрос встал особо остро. Запах почти не прекращается. С чем это связано, рассказывает главный эколог города.Сергей Сухопаров, главный эколог г. Владимира:- Только с ветром можно связывать, потому что очистные сооружения водоканальные они одинаково работают всё время. Вывозится ил, загрязненный нечистотами, соответственно, кусуновские карты специально для этого есть. И в принципе он постоянно вывозится с одинаковой частотой. Т.е. можно только с ветром это связывать. В принципе последние 20 лет там пахнет одинаково. Постоянно, когда мимо этого места проезжаешь, хочется нос закрыть.Система водоканала удачно проходила и экологическую, и государственную экспертизы, но всё это "уровень прошлого века", - говорит Сергей Сухопаров. Сейчас очистным необходимы более современные технологии. Но для города это неподъемные деньги.Сергей Сухопаров, главный эколог г. Владимира:- Сейчас есть специальные препараты, которые можно загружать и они будут также чистить так, что запаха практически не будет, но вот водоканал оценивал, что применение данного препарата будет стоить порядка 80 миллионов в год. Эти деньги понятно, что из воздуха не возьмутся. Они там случае лягут на плечи пользователей. И, я считаю, что выход - вхождение в какую-то федеральную программу.Во Владимире исследования воздуха проходят регулярно через 2 контрольные точки, расположенные в зоне влияния производств. Только с апреля по сентябрь в каждой из них взяли по 10 проб. Как сообщил начальник лаборатории "Инжиниринг", все показатели в норме. И это прекрасно. Однако проблема далеко не в химическом составе воздуха.Любовь Истратова:- Ученые давно доказали, что интенсивный, неприятный запах существенно снижает работоспособность и ухудшает качество жизни. Однако понятие "запах" так и не стало характеристикой в законе "Об охране атмосферного воздуха", хотя Роспотребнадзор давно разрабатывает подобные нормативы.В "Водоканале" о ситуации знают. Программа с тремя источниками финансирования прописана до 26 года. Одна секция очистных, а частности аэротенков, уже модернизирована. В этом и следующем годах реконструируют ещё две.Алексей Ситников, начальник службы инженерно-технической подготовки и перспективного развития:- Когда проектировались очистные сооружения, соответственно проект проходил все и госэспертизы, и место положение очистных сооружений выбиралось в том числе и исходя из розы ветров, т.е., чтобы наименьший вред или какой-то дискомфорт жители испытывали города Владимира от работы данных сооружений. Ни для кого не секрет, что главный ТЭЦ находится рядом с городскими очистными сооружениями.Окончательно реконструкция проблему запаха не решит, а перенос очистных будет слишком затратен для города и скажется на квитанциях . Однако в Водоканале сказали, что над проблемой работают. А пока ситуация зависит от ветра.Любовь Истратова, Илья Хлудов, Андрей Синягин. Вести-Владимир.