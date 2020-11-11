Для удобства пациентов разработана мобильная версия «Моя медицина», которая доступна в магазине приложений GooglePlay.

Директор Медицинского информационно-аналитического центра Владимирской области Юлия Арсенина в ходе брифинга, состоявшегося 11 ноября, рассказала о внедрении телемедицинского сервиса «Моя медицина».Сервис начал работать 9 ноября, и им уже смогли воспользоваться первые пациенты. Он внедрён в рамках региональной программы «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» нацпроекта «Здравоохранение» (ЕГИСЗ – Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения).Как отметила Юлия Арсенина, телемедицинские технологии для региональной системы здравоохранения – не новшество. Например, во Владимирской области проходят телемедицинские консультации по принципу «врач-врач» между медицинскими организациями и федеральными медицинскими центрами. Телемедицинская система также связывает районные больницы и областные учреждения здравоохранения. Сервис «Моя медицина» позволяет организовать такие консультации на уровне «врач-пациент».«Это особенно удобно для повторных приёмов, наблюдения за пациентом на дому, когда нет необходимости в очном приёме. С доктором можно связаться по телефону, в онлайн-чате или по видеосвязи. Особенно это актуально в период распространения новой коронавирусной инфекции. Врачи смогут контролировать состояние пациентов, которые проходят лечение на дому, в амбулаторных условиях», – отметила руководитель МИАЦ.Для того чтобы записаться на первичную консультацию к дежурному врачу прикреплённой медицинской организации, владелец полиса ОМС Владимирской области должен быть зарегистрированным на портале Госуслуг. Для удобства пациентов разработана мобильная версия «Моя медицина», которая доступна в магазине приложений GooglePlay. Для получения телемедицинской консультации необходимо зайти по ссылке 33.telemed.chat.Дежурный врач на первичном телемедицинском приёме не может поставить диагноз, назначить лечение или выписать больничный: для этого необходим очный приём. Задача доктора – маршрутизация пациента. Кроме того, врач может записать пациента на приём к узкому специалисту при наличии прикрепления или направления, в том числе в другую медицинскую организацию, на проведение исследований, вызвать скорую помощь. После очного приёма врач может назначить пациенту повторную телемедицинскую консультацию для наблюдения за процессом лечения или его корректировки.Как сообщил начальник отдела программного обеспечения МИАЦ Андрей Трушко, наплыв пациентов, желающих получить телемедицинскую консультацию, не вызовет сбоя в работе электронной системы. Сервис выстроен таким образом, что у каждого врача есть расписание приёма, и пациент может записаться к врачу только на определённое время.Сейчас к телемедицинскому сервису подключены 13 медорганизаций. Это Областная детская клиническая больница, Детская городская поликлиника №1 г. Владимира, Городская поликлиника №2 г. Владимира, Городская клиническая больница №5 г. Владимира, Городская больница №7 г. Владимира, Ковровская многопрофильная городская больница №1, Муромская городская больница №2, Детская больница округа Муром, Гусь-Хрустальная городская больница, Детская городская больница г. Гусь-Хрустальный, Ковровская, Вязниковская и Золотковская районные больницы.«До конца года число медицинских организаций, работающих в рамках телемедицинского сервиса «Моя медицина», должно увеличиться до 55», – подчеркнула Юлия Арсенина.Для удобства пациентов МИАЦ разработал пошаговую по использованию телемедицинского сервиса.