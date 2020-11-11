Среди них - действующий главврач БСП Анатолий Уколов.

Во Владимире состоялось очередное заседание по делу о взятке в отношении экс-главврача больницы скорой помощи. В обвинительном заключении написано, что при помощи зама Александра Певунова (), помог одержать аффилированной компании победить в торгах на закупку рентгеновского оборудования.За эти махинации бывший начальник БСП получил 1 млн 750 тысяч рублей. Вину он уже признал и, как и коллега Александр Певунов, заключил с органами досудебное соглашение.На суд пришёл ещё один коллега Евгения Яскина – Анатолий Уколов, действующий руководитель больницы, где совершались преступления.Правосудию он передал обращение коллектива медучреждения, которое подписали больше 100 человек. В нём просьба смягчить наказание и не доводить приговор до реального срока. Сам Анатолий Уколов охарактеризовал подсудимого положительно.Напомним, что неделю назад адвокат обвиняемого смягчить ему меру пресечения на домашний арест.