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11 ноября во Владимирской области ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют ночью небольшой снег, днём - мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица.Ветер юго-западный 7 — 12 м/с.Температура воздуха ночью -6…-1 °C, днём -2…+3 °C.

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