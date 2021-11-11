Юрьев-Польский районный суд вынес приговор 86-летней местной жительнице. Ее признали виновной в...

Юрьев-Польский районный суд вынес приговор 86-летней местной жительнице. Ее признали виновной в незаконной розничной продаже спиртосодержащей пищевой продукции, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Судом установлено, что постановлением мирового суда от 22 января 2021 года пожилая женщина была привлечена к административной ответственности за незаконную розничную продажу ею алкогольной продукции, и подвергнута штрафу в размере 30 тыс. рублей с уничтожением изъятой спиртосодержащей жидкости.Однако, уже 15 июля текущего года в селе Небылое был выявлен повторный факт продажи алкоголя без лицензии.В ходе судебного разбирательства женщина вину в совершенном преступлении признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.