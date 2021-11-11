С начала ноября погибли четыре человека.

С начала года во Владимирской области произошло более трёх тысяч пожаров. С 1 по 9 ноября на 27,8% зафиксирован рост числа возгораний по сравнению с прошлым годом - с 54 до 69.Из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 23, 21 - по причине несоблюдения порядка использования печей и дымоходов. Из-за неосторожного обращения с огнём - 19 случаев. В результате происшествий погибли 4 человека. Две трагедии произошли из-за нарушения техники безопасности при работе электроприборов.Сотрудники МЧС напоминают, что при возникновении дыма, запаха гари, повышении температуры воздуха следует незамедлительно звонить в пожарную охрану по номерам 101 или 112. Необходимо принять меры по эвакуации людей.