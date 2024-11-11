Подросток получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему. Инцидент произошел в октябре, когда подросток, катаясь на велосипеде, упал в неогороженную траншею, которую выкопала московская компания во время ремонта теплосети у дома 20 на улице 50 лет Октября.Подросток получил серьезные травмы и был госпитализирован.Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ за нарушение правил безопасности при проведении строительных работ. Виновным грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет.