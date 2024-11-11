Заместитель главы администрации города Владимира Елена Запруднова провела встречу с депутатами Законодательного Собрания области на тему создания образовательных центров. В последнее

Заместитель главы администрации города Владимира Елена Запруднова провела встречу с депутатами Законодательного Собрания области на тему создания образовательных центров. В последнее время это одна из самых актуальных тем сферы образования города Владимира. Елена Запруднова рассказала депутатам, что главная цель реформы — создание единого подхода к обучению и воспитанию, а также повышение качества образования в городе.