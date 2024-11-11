Пространство перед магазинами поселка Мстера Вязниковского района отремонтировали после вмешательства прокурора. Речь идет о Советской улице, на которой находится торговый ряд с

Пространство перед магазинами поселка Мстера Вязниковского района отремонтировали после вмешательства прокурора. Речь идет о Советской улице, на которой находится торговый ряд с магазинами «Дикси», «Звениговский», «Кристина». Территория между дорогой и этими точками покрыта большими ямами глубиной в 15 см. Длина некоторых неровностей достигала 10 метров, рассказали в пресс-службе прокуратуры. По результатам внесенного акта прокурорского реагирования