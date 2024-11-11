Новое видео от скандальных девушек-подростков из Александровского района. Юные «блогерши» сменили тон – на кадрах УМВД они уже не смеются, а стоят, сложив руки, и выражают раскаяние за
<a href="https://33live.ru/novosti/11-11-2024-devushki-iz-vladimirskoj-oblasti-kotorye-vozle-krokus-siti-xolla-zavili-chto-budut-ustraivat-terakt-zapisali-novoe-video.html" target="_blank">Девушки из Владимирской области, которые возле «Крокус Сити Холла» завили, что «будут устраивать теракт», записали новое видео</a> - Новое видео от скандальных девушек-подростков из Александровского района. Юные «блогерши» сменили тон – на кадрах УМВД они уже не смеются, а стоят, сложив руки, и выражают раскаяние за
[url=https://33live.ru/novosti/11-11-2024-devushki-iz-vladimirskoj-oblasti-kotorye-vozle-krokus-siti-xolla-zavili-chto-budut-ustraivat-terakt-zapisali-novoe-video.html]Девушки из Владимирской области, которые возле «Крокус Сити Холла» завили, что «будут устраивать теракт», записали новое видео[/url] - Новое видео от скандальных девушек-подростков из Александровского района. Юные «блогерши» сменили тон – на кадрах УМВД они уже не смеются, а стоят, сложив руки, и выражают раскаяние за