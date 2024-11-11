Новое видео от скандальных девушек-подростков из Александровского района. Юные «блогерши» сменили тон – на кадрах УМВД они уже не смеются, а стоят, сложив руки, и выражают раскаяние за

Новое видео от скандальных девушек-подростков из Александровского района. Юные «блогерши» сменили тон – на кадрах УМВД они уже не смеются, а стоят, сложив руки, и выражают раскаяние за свой поступок. Напомним, в минувшие выходные землячки «прославили» Владимирскую область на всю страну. В небольшом телеграм-канале появилось видео, где две девушки находятся возле «Крокус Сити Холла» и