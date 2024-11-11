Всего за 10 месяцев 2024 года «Ласточки» в сообщении с Нижним Новгородом перевезли почти 3,5 млн человек, что на 5% больше, чем в прошлом году.

Скоростными поездами «Ласточка» по маршруту Нижний Новгород – Москва в январе-октябре 2024 года перевезено более 3,2 млн пассажиров. Это на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года.Всего за 10 месяцев 2024 года «Ласточки» в сообщении с Нижним Новгородом перевезли почти 3,5 млн человек, что на 5% больше, чем в прошлом году.В том числе по маршруту Нижний Новгород – Киров перевезено более 165 тыс. пассажиров, что соответствует показателю аналогичного периода 2023 года.Между Нижним Новгородом и Иваново скоростным электропоездом «Ласточка», который курсирует с 1 июня 2023 года, за январь-октябрь 2024 года перевезено более 73 тыс. человек.Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД».