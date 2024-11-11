Министр МВД России Владимир Колокольцев чествует многодетную семью из Камешковского района Виктора и Юлию Тарасовых. Им вручают почетные грамоты и семейный сертификат на

Министр МВД России Владимир Колокольцев чествует многодетную семью из Камешковского района Виктора и Юлию Тарасовых. Им вручают почетные грамоты и семейный сертификат на санаторно-курортный отдых. Повод весомый – День сотрудников органов внутренних дел. Встреча приурочена к Году семьи. Тарасовы — потомственные полицейские. Владимир — оперуполномоченный уголовного розыска, Юлия — юрисконсульт правового направления. Служба России в