Инцидент с 15-летним подростком, упавшим на велосипеде в котлован в Кольчугино, обернулся уголовным делом. Как сообщили в Следкоме области и прокуратуре, дело возбуждено по факту причинения

Инцидент с 15-летним подростком, упавшим на велосипеде в котлован в Кольчугино, обернулся уголовным делом. Как сообщили в Следкоме области и прокуратуре, дело возбуждено по факту причинения телесных повреждений в результате нарушений при проведении земляных работ. Напомним, инцидент произошел в начале октября. Ребенок ехал на велосипеде по тротуару в районе дома №20 на улице 50 лет