Девушки опубликовали видео, в котором они угрожали устроить теракт в подмосковном «Крокусе».

Две девушки из Владимирской области стали объектом общественного осуждения после публикации скандального видео, в котором они угрожали устроить теракт в подмосковном «Крокусе». Инцидент произошел в выходные и вызвал широкий резонанс в социальных сетях.Сотрудники следственного отдела Красногорска начали проверку на предмет оправдания террористического акта. Блогершами оказались Злата и Виктория, которые имели по 200 подписчиков.Напомним, что в результате теракта в «Крокусе» в марте текущего года погибли 145 человек, 551 получили ранения.