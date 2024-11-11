Полигон, закрытый в начале 2021 года, продолжал использоваться.

Во Владимирской области арбитражный суд не разрешил рекультивацию свалки в деревне Машково Александровского района. Компания «Бриз», ответственная за работы, была признана банкротом.Полигон, закрытый в начале 2021 года, продолжал использоваться. В апреле того же года администрация района подала иск против бывших владельцев свалки, однако ответчиком осталась только компания «Бриз». В январе 2024 года эта организация также объявила банкротство, что сделало невозможным выполнение работ по рекультивации.