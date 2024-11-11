Москва вдохновляет режиссеров, операторов, актеров, музыкантов, сценаристов, поэтов! Сколько прекрасных стихов написано про нашу столицу, сколько кинокартин о ней снято. Но сможете ли угадать название фильма по звучащей в нем песне о Москве? Ведь с тестом про ленты Эльдара Рязанова вы справились отлично!
Москва вдохновляет режиссеров, операторов, актеров, музыкантов, сценаристов, поэтов! Сколько прекрасных стихов написано про нашу столицу, сколько кинокартин о ней снято. Но сможете ли угадать название фильма по звучащей в нем песне о Москве? Ведь с про ленты Эльдара Рязанова вы справились отлично!
1. Москва не зря надеется, // Что вся в листву оденется. // Москва найдет для деревца // Хоть краешек земли.
А. "Москва слезам не верит";
Б. "Московская сага";
В. "Служебный роман".
2. Мелькнет в толпе знакомое лицо, // Веселые глаза, // А в них бежит // Садовое кольцо, // А в них блестит // Садовое кольцо, // И летняя гроза.
А. "Застава Ильича";
Б. "Покровские ворота";
В. "Я шагаю по Москве".
3. Москва окрыляет любого из нас // И учит работать и жить. // И тот, кто в Москве побывает хоть раз // Не сможет ее позабыть!
А. "Новая Москва";
Б. "Садовое кольцо";
В. "Московский роман".
4. Если улицы Москвы вытянуть в одну, // То по ней пройдете вы через всю страну! // Если лестницы Москвы все сложить в одну, // То по ней взберетесь вы прямо на Луну!
А. "Девчата";
Б. "Девушка без адреса";
В. "Девушка с гитарой".
5. Мне на этом свете ничего не надо, // Только б в лихолетье ты была жива: // Ты — моя надежда, ты — моя отрада, // В каждом русском сердце ты, моя Москва.
А. "Битва за Москву";
Б. "Офицеры";
В. "Война и мир".
6. Нас веселой толпой окружила, // Подсказала простые слова, // Познакомила нас, подружила // В этот радостный вечер Москва.
А. "Зимний вечер в Гаграх";
Б. "Служебный роман";
В. "Свинарка и пастух".
7. Затихает Москва, стали синими дали. // Ярче блещут Кремлевских рубинов лучи. // День прошел, скоро ночь. // "Вы наверное устали, дорогие мои москвичи?"
А. "Покровские ворота";
Б. "Берегись автомобиля";
В. "Петровка, 38"
ОТВЕТЫ
1. А. "Москва слезам не верит";
2. В. "Я шагаю по Москве";
3. А. "Новая Москва";
4. Б. "Девушка без адреса";
5. А. "Битва за Москву";
6. В. "Свинарка и пастух";
7. "Покровские ворота";.