Ученые ВлГУ собираются создать лабораторный реактор для производства и тестирования инновационного дорожного битума. В чем новшество? Материал будет производиться по технологии «2К». О

Ученые ВлГУ собираются создать лабораторный реактор для производства и тестирования инновационного дорожного битума. В чем новшество? Материал будет производиться по технологии «2К». О такой разработке рассказали в правительстве области, ссылаясь на материал наших коллег из информационного агентства ТАСС. Сейчас битум производится методом переработки сырой нефти на нефтеперерабатывающих заводах, материал является остаточным продуктом. Первичные продукты –